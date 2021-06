Trophée Martigues – Étang de Berre Martigues, 27 juin 2021-27 juin 2021, Martigues.

Trophée Martigues – Étang de Berre 2021-06-27 09:30:00 – 2021-06-27 Plage de Ferrières centre-ville 11, rue du Colonel Fabien

Martigues 13500

21 47 5 distances au programme, 5000 m, 2500 m, 100 m, 500 m et relais 4×500 m mixte, pour un total de 10 épreuves : Coupe de France, Grand-public et palme(s).

Le Trophée est une étape de l’EDF Aqua Challenge et de la Coupe de France.

Le Trophée est une course de natation en eau libre. Elle se déroule sur la plage de Ferrières à Martigues et le canal Baussengue, situés en plein centre-ville.



Cette manifestation est organisée par Martigues-Natation et la ville de

Martigues en partenariat avec le Lions Club et EDF Aqua Challenge. Elle intègre

le calendrier eau libre de la Fédération Française de Natation (FFN). Elle est

ouverte à toutes les nageuses et tous les nageurs avec ou sans palmes.



Le Trophée est orienté vers le plaisir de la pratique du sport en pleine nature et le respect de celle-ci.

Bien qu’étant une étape de la coupe de France d’eau Libre 2021 et de la Coupe

PACA, pour le grand public, il importe de relever un défi face à soi-même en

parfaite connaissance de ses limites d’engagement physique



Le Trophée s’inscrit dans le cadre de la réhabilitation de l’Étang de Berre et de sa candidature pour figurer au patrimoine de l’humanité par l’UNESCO.

Le Trophée » Martigues – Etang de Berre » est une compétition de natation en eau libre qui se déroule sur la plage de Ferrières à Martigues, située en plein centre-ville.

Une ambiance festive et conviviale et la découverte d’un site d’exception.

administration@martigues-natation.com +33 4 42 30 59 33 http://www.trophee-meb.com/

