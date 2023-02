Trophée Marika Koroplux – Course internationale de traîneau à chiens La Pesse La Pesse La Pesse Catégories d’Évènement: Jura

La Pesse

Trophée Marika Koroplux – Course internationale de traîneau à chiens La Pesse, 4 mars 2023, La Pesse La Pesse. Trophée Marika Koroplux – Course internationale de traîneau à chiens La Pesse Jura

2023-03-04 15:00:00 – 2023-03-05 15:30:00 La Pesse

Jura La Pesse Jura Trophée Marika Koropluk – Course internationale de traîneau à chiens Mardi 4 et mercredi 5 mars 2023, au départ de La Pesse. Programme : Vendredi 03/03/2023 A partir de 15h00 : Accueil et placement des Mushers au Stake-out

De 20h00 à 22h00 : Secrétariat (inscriptions, retrait du dossard,…) Samedi 04/03/2023 De 9h00 à 9h45 : Secrétariat ouvert pour infos, retrait du dossard,…

A partir de 8h00 : Contrôle des chiens + papiers par le vétérinaire de course A 10h00 : Musher meeting (obligatoire pour les participants)

+/- 10h30: DEPART DE LA 1ère MANCHE Ski Jöring / D / C (petits attelages – 6 km)

B / Pulka F-H (ski + luge – 13 km)

A / O (grands attelages – 13 km) A 19h00 : Souper Mushers (facultatif et non obligatoire)

DEPENDRA DE LA SITUATION SANITAIRE Dimanche 05/03/2023 A 9h30 : Musher meeting (obligatoire pour les participants)

+/- 10h30: DEPART DE LA 2de MANCHE

Ski Jöring / D / C (petits attelages – 6 km)

B / Pulka F-H (ski + luge – 13 km)

A / O (grands attelages – 13 km) A 15h30 : Remise des prix Ce programme est donné sous toutes réserves de modifications

dues aux conditions sanitaires ou en raison de décisions prises par l’organisation. https://www.sgtmushing.com/ La Pesse

dernière mise à jour : 2023-01-29 par

Détails Catégories d’Évènement: Jura, La Pesse Autres Lieu La Pesse Adresse La Pesse Jura Ville La Pesse La Pesse lieuville La Pesse Departement Jura

La Pesse La Pesse La Pesse Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-pesse-la-pesse/

Trophée Marika Koroplux – Course internationale de traîneau à chiens La Pesse 2023-03-04 was last modified: by Trophée Marika Koroplux – Course internationale de traîneau à chiens La Pesse La Pesse 4 mars 2023 Jura La Pesse La Pesse, Jura

La Pesse La Pesse Jura