TROPHÉE LA DOMITIENNE Sauvian, samedi 18 mai 2024.

TROPHÉE LA DOMITIENNE Sauvian Hérault

Venez participer au trophée la Domitienne, concours de pétanque en doublette ! Amateurs ou passionnés de ce sport emblématique, rejoignez-nous pour une journée de compétition, de camaraderie et de convivialité. Rendez-vous autour d’un petit déjeuner pour les inscriptions. Au cours de ce concours, vous pourrez vous mesurer à d’autres équipes dans une ambiance chaleureuse et détendue.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 09:00:00

fin : 2024-05-18

Route de Béziers

Sauvian 34410 Hérault Occitanie caveauladomitienne@outlook.com

