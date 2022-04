Trophée Jules Campion Le Minihic-sur-Rance, 6 août 2022, Le Minihic-sur-Rance.

Trophée Jules Campion Le Minihic-sur-Rance

2022-08-06 – 2022-08-06

Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine

Traversée de la Rance à la nage sur environ 1,5km organisée par les Amis de la Baie de la Landriais.

Le Trophée Jules Campion est l’un des rendez-vous incontournables de l’été. Il a lieu tous les ans à une date fixe pour commémorer l’exploit de Jules CAMPION qui, le 6 août 1944 traversa la Rance entre la grève de Morlet et le Mont Gareau pour aider les américains à mieux diriger leur tirs lors de la Bataille de Pleurtuit.

Il évita ainsi des dégâts probables sur les communes du Minihic et de Langrolay. Une plaque commémorative a été posée le 6 Août 2014 en présence des maires du Minihic et de Langrolay.

Ce trophée, qui n’est en aucun cas une course consiste, pour la centaine de participants qui chaque année tente l’aventure, à traverser la Rance à la nage, chacun à son rythme, entre la Grève de Morlaix à Langrolay et le Mont Gareau, soit une distance de 1500m environ, encadrés par la SNSM et une vingtaine d’embarcations sur lesquelles s’effectue le retour.

Samedi 6 août 2022 – Cale de la Landriais

Samedi 6 août 2022 – Cale de la Landriais

Le Minihic-sur-Rance

