Trophée Izarbel course inter entreprises Estia Bidart, jeudi 4 avril 2024.

Trophée Izarbel course inter entreprises Estia Bidart Pyrénées-Atlantiques

Organisé par le Biarritz Olympique Omnisports et l’ESTIA, le Trophée IZARBEL est une course inter-entreprises par équipe dont le but est de promouvoir le sport en entreprise et l’esprit d’équipe.

Chaque entreprise est représentée par une ou plusieurs équipes (mixtes ou non) composées de 3 ou 4 personnes . Ces équipes peuvent être complétées par d’autres entreprises ou étudiants ESTIA.

L’équipe démarre et finit le course ensemble. Le départ et l’arrivée se feront sur le site de la technopole IZARBEL.

Deux formats de course au choix: 4 km ou 7.5km avec des défis à relever tout au long du parcours.

Règle spéciale: chaque équipe doit avoir UN moyen de locomotion de mobilité douce parmi les choix suivant:-

– Vélo (non électrique)

– Trottinette (non électrique)

– Skate

Les protections nécessaires (casque, genouillères etc…) seront apportées par les participants. 55 55 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04 17:00:00

fin : 2024-04-04 21:00:00

Estia 90 allée Fauste d’Elhuyar

Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine secretariat@biarritzolympique.fr

