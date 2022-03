Trophée Izarbel : course inter entreprises Bidart Bidart Catégories d’évènement: Bidart

Pyrénées-Atlantiques

Trophée Izarbel : course inter entreprises Bidart, 14 avril 2022, Bidart. Trophée Izarbel : course inter entreprises Estia 90 allée Fauste d’Elhuyar Bidart

2022-04-14 – 2022-04-14 Estia 90 allée Fauste d’Elhuyar

Bidart Pyrénées-Atlantiques 70 EUR Organisé par le Biarritz Olympique Omnisports et l’ESTIA, le Trophée IZARBEL est une course inter-entreprises chronométrée. Chaque entreprise est représentée par une ou plusieurs équipes (mixtes ou non) composées de 3 ou 4 personnes . Ces équipes peuvent être complétées par d’autres entreprises ou étudiants ESTIA. L’équipe démarre et finit le course ensemble. Deux formats de course au choix: 4.5km ou 7.5km avec des défis à relever tout au long du parcours.

Règle spéciale: chaque équipe doit avoir UN moyen de locomotion de mobilité douce parmi les choix suivant:-

– Vélo (non électrique)

– Trottinette (non électrique)

Estia 90 allée Fauste d’Elhuyar Bidart

dernière mise à jour : 2022-03-09 par

