2023-06-30 – 2023-07-02

Hautes-Alpes Orcières Organisé par l’Association de Promotion du Hockey, ce trophée est ouvert aux femmes et hommes licenciés qui pratiquent le hockey sur glace dans la catégorie loisir. +33 4 92 55 89 89 Merlette Complexe de Loisirs et Détente Orcières

