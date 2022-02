Trophée Féminin de Dinard 2022 Dinard Dinard Catégories d’évènement: Dinard

Ille-et-Vilaine

Trophée Féminin de Dinard 2022 Dinard, 4 juin 2022, Dinard. Trophée Féminin de Dinard 2022 Promenade des Alliés Plage de l’Écluse Dinard

2022-06-04 – 2022-06-04 Promenade des Alliés Plage de l’Écluse

Dinard Ille-et-Vilaine Tir à l’arc, escalade, kayak, épreuve Koh Lanta, urban trail… La priorité est donnée à la découverte et la convivialité. Chaque activité donne lieu à un défi ludique. Aujourd’hui, les femmes, de plus en plus nombreuses à pratiquer des activités sportives, sont à la recherche de défis. Malheureusement, très peu d’événements sportifs féminins existent en Bretagne pour satisfaire leur demande. C’est pourquoi nous organisons ce défi multisport uniquement proposé aux femmes et par équipage de deux le temps d’un week-end. Le trophée de Dinard a donc pour objectif de promouvoir le sport au féminin et de valoriser les entreprises bretonnes. Modalités d’inscription :

Vous devez avoir 18 ans minimum, ainsi qu’un certificat d’aptitude à la pratique d’activités multisports. Les inscriptions se font par équipage de deux. Toutefois, si vous vouliez participer au trophée mais que vous n’avez pas d’équipière, contactez nous, vous n’êtes peut-être pas la seule dans ce cas ! Inscription par e-mail obligatoire. Samedi 4 juin 2022 – Plage de l’Écluse contact@trophee-feminin.com +33 6 83 23 29 45 https://www.trophee-feminin.com/ Tir à l’arc, escalade, kayak, épreuve Koh Lanta, urban trail… La priorité est donnée à la découverte et la convivialité. Chaque activité donne lieu à un défi ludique. Aujourd’hui, les femmes, de plus en plus nombreuses à pratiquer des activités sportives, sont à la recherche de défis. Malheureusement, très peu d’événements sportifs féminins existent en Bretagne pour satisfaire leur demande. C’est pourquoi nous organisons ce défi multisport uniquement proposé aux femmes et par équipage de deux le temps d’un week-end. Le trophée de Dinard a donc pour objectif de promouvoir le sport au féminin et de valoriser les entreprises bretonnes. Modalités d’inscription :

Vous devez avoir 18 ans minimum, ainsi qu’un certificat d’aptitude à la pratique d’activités multisports. Les inscriptions se font par équipage de deux. Toutefois, si vous vouliez participer au trophée mais que vous n’avez pas d’équipière, contactez nous, vous n’êtes peut-être pas la seule dans ce cas ! Inscription par e-mail obligatoire. Samedi 4 juin 2022 – Plage de l’Écluse Promenade des Alliés Plage de l’Écluse Dinard

dernière mise à jour : 2022-01-11 par

Détails Catégories d’évènement: Dinard, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Dinard Adresse Promenade des Alliés Plage de l'Écluse Ville Dinard lieuville Promenade des Alliés Plage de l'Écluse Dinard Departement Ille-et-Vilaine

Dinard Dinard Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dinard/

Trophée Féminin de Dinard 2022 Dinard 2022-06-04 was last modified: by Trophée Féminin de Dinard 2022 Dinard Dinard 4 juin 2022 dinard ille-et-vilaine

Dinard Ille-et-Vilaine