Nantes Théâtre Francine Vasse Loire-Atlantique, Nantes Trophée FALTAZIAÑ – Confédération Kenleur Théâtre Francine Vasse Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Trophée FALTAZIAÑ – Confédération Kenleur Théâtre Francine Vasse, 5 février 2022, Nantes. 2022-02-05

Horaire : 19:00 22:00

Gratuit : non Normal 10€ – Réduit 5€ Billetterie : billetterie.leslaboratoiresvivants.com Tout Public Kenleur pose ses valises dans la capitale des ducs de Bretagne pour une soirée de trophée autour d’une matière bretonne remodelée, réinventée parfois même déstructurée mais toujours avec cet ADN de l’esprit communautaire. Ouverte aux ensembles de danse professionnels et/ou amateurs et aux différentes expressions de danse qu’elles soient traditionnelle, modern-jazz, hip hop ou contemporaine, la soirée Faltaziañ entend ainsi faire se rencontrer les cultures de Bretagne(s) au travers de son patrimoine musical et dansé. Pour le public, c’est l’occasion de découvrir une tradition en perpétuelle évolution à travers des propositions artistiques aux influences et esthétiques variées. Une expérimentation culturelle co-organisée par Kenleur, la fédération Kenleur Loire de Bretagne et le Théâtre Francine Vasse. Théâtre Francine Vasse adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville https://www.leslaboratoiresvivants.com/ 0981947743 https://www.leslaboratoiresvivants.com/contenu/trophee-faltazian-2/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Théâtre Francine Vasse Adresse 18 Rue Colbert Ville Nantes Age maximum Tout Public lieuville Théâtre Francine Vasse Nantes