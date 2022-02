Trophée du Meilleur Pointeur de Race Normande Parc des expositions – Paris Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Parc des expositions – Paris Porte de Versailles, le dimanche 27 février à 09:00

Concours de jugement des animaux par les jeunes Ce concours réunit des jeunes professionnels dans une épreuve consistant à déterminer qui est le meilleur juge d’un animal dans une espèce donnée. Les vaches Normandes sont notamment connues pour leur lait permettant la fabrication de fromages comme le Pont l’Evêque, le Camembert ou le beurre d’Isigny, mais la viande de la race Normande est aussi réputée pour sa qualité supérieure. Concours réunissant des jeunes professionnels Parc des expositions – Paris Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris Paris Paris

