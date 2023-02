Trophée Dominique Semac Marseille 7e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Trophée Dominique Semac, 2 septembre 2023, Marseille 7e Arrondissement

2023-09-02 – 2023-09-03

Bouches-du-Rhone Elle est soumise au règlement du championnat et des trophées inshore et offshore Méditerranée en équipages IRC – UNCL 2022, les règles de course Osiris habitables 2022 et les règles de classe des séries monotypes.



Elle est la dernière étape de la saison du Trophée Inshore Méditerranée en IRC, ce qui a donné de belles scènes de lutte sur le plan d’eau de Marseille, l’enjeu étant de taille, puisqu’il s’agit de l’ultime épreuve pouvant faire évoluer le classement de tous les participants.

Depuis 2019, ce trophée est également étape du Championnat de France Méditerranée J70. Le niveau de cette régate n’a cessé de progresser depuis sa création en 2004. Depuis 2009, elle est inscrite au prestigieux calendrier des régates IRC en Méditerranée de l’UNCL +33 4 91 52 59 71 Union Nautique Marseillaise Marseille 7e Arrondissement

