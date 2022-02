Trophée des Jeunes Vététistes Die Die Catégories d’évènement: Die

Drôme

Trophée des Jeunes Vététistes Die, 21 mai 2022, Die. Trophée des Jeunes Vététistes VVF de Die Hameau du Plat Die

2022-05-21 – 2022-05-22 VVF de Die Hameau du Plat

Die Drôme Die En 2022, le Club Cycliste de Die innove en proposant 2 épreuves jeunes sur le même week-end. 2 épreuves VTT sont au programme : XCO : le cross-country olympique et DH : la descente. Trophée Jeunes Vététistes – 21 et 22 mai 2022 VVF de Die Hameau du Plat Die

dernière mise à jour : 2022-02-21 par

Détails Catégories d’évènement: Die, Drôme Autres Lieu Die Adresse VVF de Die Hameau du Plat Ville Die lieuville VVF de Die Hameau du Plat Die Departement Drôme

Die Die Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/die/

Trophée des Jeunes Vététistes Die 2022-05-21 was last modified: by Trophée des Jeunes Vététistes Die Die 21 mai 2022 Die Drôme

Die Drôme