Trophée des 3 pistes, 10 avril 2023, Gujan-Mestras .

Trophée des 3 pistes

Complexe Chante Cigale Gujan-Mestras Gironde

2023-04-10 10:00:00 – 2023-04-10

Gujan-Mestras

Gironde

EUR Le Trophée international des 3 pistes est la plus importante course au monde de roller in line sur piste.

C’est à Pibrac, Valence d’Agen et Gujan-Mestras que se retrouveront un millier de patineurs venus des quatre coins de la planète (Australie, Argentine, Nouvelle Zélande, Brésil, Venezuela, USA, Allemagne, Belgique, Pays Bas, Danemark, Suisse, Autriche, Tchequie, Italie, Espagne, Portugal, Colombie, Chine, Pologne, Qatar et France). Parmi eux, seront présents de nombreux Champions du Monde.

Traditionnellement, en ce week-end Pascal, Gujan-Mestras est en fête pour recevoir ces 1 000 athlètes internationaux et organiser cette compétition unique en son genre.

le RSGM In Line et la Fédération Internationale de Roller-Sports

Ville de GM

Gujan-Mestras

dernière mise à jour : 2023-02-21 par