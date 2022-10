Trophée de la ville de Lourdes – compétition trial moto Lourdes Lourdes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrnes

Trophée de la ville de Lourdes – compétition trial moto

Lourdes, 23 octobre 2022

2022-10-23

Hautes-Pyrnes Le dimanche 23 octobre 2022 au Béout, venez encourager les compétiteurs en lice pour remporter le Trophée de la ville de lourdes – Compétition Trial Moto – UFOLEP 65 ! Aux portes de la ville de Lourdes, venez voir un spectacle sportif de trial moto sur le site communal de Lourdes « Le Béout ». Ce site mitoyen de la cité Saint Pierre est un lieu naturel entretenu par le Trial Club Lourdais et pratiqué par de nombreux utilisateurs : VTT, trail, randonneurs, escalade, modélisme. Ce lieu minéral et végétal se prête particulièrement à l’activité trial de part sa diversité et propose un spectacle gratuit à sensation et comptant pour le challenge régional Occitanie et Nouvelle Aquitaine. Parking Arrouza gratuit et accès piétons par une piste le long de la cité Saint Pierre. Nous vous attendons, amenez vos amis… et le soleil ! Ligue Nouvelle Aquitaine – Occitanie – Spectacle gratuit – accès du site : piétons uniquement – Parc coureurs / visiteurs : Parking l’Arrouza à Lourdes Programme : – 9 h à 16 h 30 : Compétition – 17 h00 : Remise des prix >> Bulletin d’inscription en ligne via le lien ci-dessous. site du Béout LOURDES Lourdes

