Trophée de la ville de Lacanau – Golf Lacanau Lacanau Catégories d’évènement: 33680

Lacanau

Trophée de la ville de Lacanau – Golf Lacanau, 20 août 2022, Lacanau. Trophée de la ville de Lacanau – Golf Lacanau

2022-08-20 – 2022-08-21

Lacanau 33680 Le samedi 20 août sur le parcours du Méjannais et le dimanche 21 août sur le parcours de l’Ardilouse se tiendra le Trophée de la Ville de Lacanau avec une remise des prix et un cocktail le dimanche à l’issue du deuxième tour. Le samedi 20 août sur le parcours du Méjannais et le dimanche 21 août sur le parcours de l’Ardilouse se tiendra le Trophée de la Ville de Lacanau avec une remise des prix et un cocktail le dimanche à l’issue du deuxième tour. Le samedi 20 août sur le parcours du Méjannais et le dimanche 21 août sur le parcours de l’Ardilouse se tiendra le Trophée de la Ville de Lacanau avec une remise des prix et un cocktail le dimanche à l’issue du deuxième tour. Lacanau

dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Catégories d’évènement: 33680, Lacanau Autres Lieu Lacanau Adresse Ville Lacanau lieuville Lacanau Departement 33680

Lacanau Lacanau 33680 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lacanau/

Trophée de la ville de Lacanau – Golf Lacanau 2022-08-20 was last modified: by Trophée de la ville de Lacanau – Golf Lacanau Lacanau 20 août 2022 33680 Lacanau

Lacanau 33680