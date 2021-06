Tourville-la-Rivière Stade des Chapitres - rue Emile Zola Seine-Maritime, Tourville-la-Rivière Trophée de la Seine : QRM – le HAC Stade des Chapitres – rue Emile Zola Tourville-la-Rivière Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Tourville-la-Rivière

Trophée de la Seine : QRM – le HAC Stade des Chapitres – rue Emile Zola, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Tourville-la-Rivière. Trophée de la Seine : QRM – le HAC

Stade des Chapitres – rue Emile Zola, le mercredi 7 juillet à 17:30

Le Havre AC va repartir pour une 13 ème saison d’affilée en Ligue 2. Paul Le Guen dirigera sa troisième préparation estivale dans le club normand avec l’objectif d’essayer de monter en Ligue 1. QRM, promu en ligue 2 cette saison, avec Bruno Irlès qui dirigera QRM sa seconde saison de préparation estivale, aura comme objectif le maintien.

Places limitées, inscriptions au 02.32.96.00.20 – Gratuit

Le HAC et QRM, ont fait confiance à l’association ‘’Génération Foot-Citoyen Solidaire‘’ pour co-organiser une rencontre de préparation du championnat 2021/2022. Stade des Chapitres – rue Emile Zola rue Emile Zola Tourville la Rivière Tourville-la-Rivière Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-07T17:30:00 2021-07-07T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Seine-Maritime, Tourville-la-Rivière Étiquettes évènement : Autres Lieu Stade des Chapitres - rue Emile Zola Adresse rue Emile Zola Tourville la Rivière Ville Tourville-la-Rivière lieuville Stade des Chapitres - rue Emile Zola Tourville-la-Rivière