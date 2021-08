Beychac-et-Caillau golf de teynac Beychac-et-Caillau, Gironde Trophée de Golf solidaire au profit des personnes amputées golf de teynac Beychac-et-Caillau Catégories d’évènement: Beychac-et-Caillau

golf de teynac, le dimanche 12 septembre à 08:00

Le Trophée est organisé en formule scramble à deux au profit du projet de solidarité “Offrez du sport au personnes amputées” au Golf de Teynac à Beychac et Caillau. Participation 43€ / personne dont 15€ seront reversés à Génération Avant Garde Initiation gratuite pour personnes valides ou handicapées sur réservation : [https://forms.gle/b94FAmcCKfJsYkwn9](https://forms.gle/b94FAmcCKfJsYkwn9) Il y aura aussi une tombola avec de nombreux lots à gagner. Le pass sanitaire devra être présenté à l’arrivée sur site.

