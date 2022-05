Trophée d’Armor – l’eau libre Dinan Dinan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Dinan

Trophée d’Armor – l’eau libre Dinan, 6 juin 2022, Dinan. Trophée d’Armor – l’eau libre Dinan

2022-06-06 12:00:00 – 2022-06-06

Dinan Côtes d’Armor Etape de rivière Défi de la Rance 5 kms, départ 12h

Course du quai de Dinan 1.5 km, départ 14h30

Relais du port 4x500m, départ 15h Etape de rivière Défi de la Rance 5 kms, départ 12h

Course du quai de Dinan 1.5 km, départ 14h30

Relais du port 4x500m, départ 15h Dinan

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Dinan Autres Lieu Dinan Adresse Ville Dinan lieuville Dinan Departement Côtes d'Armor

Dinan Dinan Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dinan/

Trophée d’Armor – l’eau libre Dinan 2022-06-06 was last modified: by Trophée d’Armor – l’eau libre Dinan Dinan 6 juin 2022 Côtes-d’Armor dinan

Dinan Côtes d'Armor