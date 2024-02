Trophée DAL’ALU Rue du Stade Beautiran, samedi 9 mars 2024.

Trophée DAL’ALU Rue du Stade Beautiran Gironde

Né d’un partenariat entre DAL’ALU, l’association Beautiran Sports Nature et Cyclisme, l’UFOLEP, la ville de Beautiran et le Musée des Techniques, le Trophée DAL’ALU propose des courses de VTT jeunes de 11 à 16 ans par catégories et chronométrées.

Inscription sur helloasso.com/associations/beautiran-sports-nature-et-cyclisme/evenements/trophee-dal-alu-course-vtt-11-12-13-14-et-15-16-ans .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 12:30:00

fin : 2024-03-09

Rue du Stade Plaine des Sports

Beautiran 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine beautiran.sportsnatureetcyclisme@orange.fr

L’événement Trophée DAL’ALU Beautiran a été mis à jour le 2024-02-13 par OT Montesquieu