Trophée Clovis Soissons, 15 août 2021-15 août 2021, Soissons.

Soissons Aisne

Venez découvrir le pilotage sur un circuit qui n’est accessible qu’un jour par an ! En plein centre ville de Soissons avec des milliers de spectateurs sur les trottoirs et aux fenêtres. La 26e édition du Trophée Clovis aura lieu le dimanche 15 août 2021 de 9h à 18 h sous le format d’une course club ouverte à toutes les catégories.

+33 3 23 74 37 80

