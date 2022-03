Trophée BPGO Concarneau Concarneau Catégories d’évènement: Concarneau

2022-05-01 – 2022-05-07

Concarneau Finistère 1ère édition, sur la route des îles du Ponant , circuit Figaro. L’épreuve partira et s’achèvera à Concarneau. La course se déroulera en double. Parcours de 800 milles nautique qui passera près des douze des quinze îles du Ponant. +33 2 98 97 01 44 1ère édition, sur la route des îles du Ponant , circuit Figaro. L’épreuve partira et s’achèvera à Concarneau. La course se déroulera en double. Parcours de 800 milles nautique qui passera près des douze des quinze îles du Ponant. Concarneau

