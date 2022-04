TROPHEE BESNIER AMENAGEMENT Villeneuve-en-Retz Villeneuve-en-Retz Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique Au programme : concours A – B – C

En doublette 1+1 autorisé

JET DU BUT à 14h

Limité à 64 équipes Indemnité : engagement +25% + 1000€ + Coupes et Trophées. Lot au 1er du A.

Inscriptions par IPC avant le 24 juillet 2021.

