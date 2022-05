Trophée beach rugby – La Rose des Sables île Charlemagne (base de loisirs) Saint-Jean-le-Blanc Catégories d’évènement: Loiret

Notre _trophée de beach rugby La Rose des sables_ revient pour une nouvelle édition cette année, et en plus, avec une _édition spéciale Coupe du monde_ ! Venez encourager votre pays favori, les pieds dans le sable entre amis… Ce tournoi de beach rugby est organisé par l’**association Orléans Roses Sportives** dans le but de promouvoir la pratique féminine du rugby.

Entrée libre

