Trophée Bauer des Petits Champions Orcières

Orcières

Trophée Bauer des Petits Champions Merlette Complexe de loisirs et de détente Orcières

2022-04-16 – 2022-04-18

Orcières Hautes-Alpes Orcières La plus grande compétition de hockey junior en Europe fête sa 30e édition.

Plus de 400 joueurs venus de toute la France, de Suisse et d’Italie viendront s’affronter sur la glace d’Orcières Merlette 1850 ! +33 4 92 55 89 89 Merlette Complexe de loisirs et de détente Orcières

