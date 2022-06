Trophée Balafenn autour du Plinn Bourbriac, 5 juin 2022, Bourbriac.

Trophée Balafenn autour du Plinn Bourbriac

2022-06-05 – 2022-06-05

Bourbriac 22390

En marge du concours de cinquième catégorie, le Bagad de Bourbriac organise son premier trophée Balafenn. Une après-midi placée sous le signe de concours solistes et de couples de sonneurs autour du terroir plinn : aura lieu le concours qualificatif départemental pour le championnat des solistes caisse claire (finale à Pontivy), mais aussi un concours de solistes cornemuse et un concours de couples de sonneurs. Pour chaque concours, des catégories d’âge sont ouvertes pour mettre l’accent sur la jeunesse. Un concours de danse plinn est également proposé avec le cercle celtique de Saint-Nicolas-du-Pélem pour juges. Les amateurs de plinn auront l’occasion de se balader autour du plan d’eau, de profiter de la buvette ou des crêpes. Les enfants pourront tester les jeux en bois. L’événement est organisé dans le fil rouge de l’année du bagad, Balafenn Noz, avec une création et l’enregistrement d’un CD.

+33 6 60 79 87 73 https://urlz.fr/iamZ

Bourbriac

