Trop!caribeen invite Superfly Records L’Alimentation Générale, 18 février 2023, Paris.

Le samedi 18 février 2023

de 23h00 à 05h00

. payant Avec conso avant 2h : 10 EUR

TROP!CARIBÉEN !…Quand le Tropical rencontre les Caraïbes ..

LA soirée Trop Bien!!! … dans un lieu authentique et insolite… L’AlG, carrefour des mosaïques musicales de Paname … Ou la réunion d’un duo d’esthètes en musiques tropicales et caribéennes azimutées pour vous mélanger une sono mondiale dont le mantra est le métissage entre Groove, Danse et Fête…

Line-up :

Manu BOUBLI (Superfly Records)

Radio SALAH (Raw)

Mento / Calypso / Ska / Reggae/ Soca / Dancehall / Cumbia / Salsa

Collectionneur de disques rare Soul et de grooves tropicaux, Manu Boubli, fondateur du label Comet Records, s’éclipse de son shop Superfly records, pour nous transporter sous les beats Trans Highlife et Afro Beats d’Afrique aux rythmes Vaudou des Antilles! Radio Salah distillera aux côtés de son comparse Manu Boubli un set de tunes et riddims caribéens , latine et créoles de Kingston à la Havane ! de Cali à Spanish Harlem ! Le Tout sous le signe de Groove, Danse et Fête !

L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

Contact : http://alimentation-generale.net/ https://fb.me/e/2wzdf8Jv0 https://fb.me/e/2wzdf8Jv0

Trop!caribeen invite Superfly Records