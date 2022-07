TROP PRÈS DU MUR – TYPHUS BRONX

TROP PRÈS DU MUR – TYPHUS BRONX, 29 juillet 2022



Dans le cadre du festival Soirs d'été. Lorsque Typhus parle à l'acteur de son désir d'enfant, celui-ci n'a pas d'autre choix que d'exaucer son vœu… à sa manière. Mais dans ce jeu de poupées russes, qui contrôle qui ? Qui élève qui ? Durée : 1h20. Dès 10 ans.

