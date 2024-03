Trop beau pour y croire au Théâtre Ouvert Théâtre Ouvert Paris, jeudi 28 mars 2024.

Du jeudi 28 mars 2024 au vendredi 29 mars 2024 :

jeudi, vendredi

de 20h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Entrée libre sur réservation.

La pièce explore l’histoire du chlordécone, pesticide utilisé aux Antilles dans les bananeraies jusqu’en 1994, alors qu’il est interdit aux États-Unis depuis 1975 et sur le reste du territoire français, et classé comme cancérigène probable par l’OMS depuis 1979.

On suit la famille de Lyne, une ouvrière agricole guadeloupéenne, qui se rassemble pour la veillée funéraire et l’enterrement de Josuah, le fils de Lyne, mort d’un cancer de la prostate. Différents tableaux se tissent en parallèle, mythiques, inventés ou historiques, pour explorer depuis Adam et Eve les choix collectifs qu’on a fait par rapport à l’agriculture et aux pesticides, et qui nous ont menés ici. À cet enterrement.

Texte Béatrice Bienville

Mise en espace Jean-René Lemoine

Avec 16 élèves comédiens et comédiennes du Studio 7 (2021-2024) de l’École du Nord – École supérieure d’art dramatique (Lille) : Yassim

Ait Abdelmalek, Félix Back, Poline Baranova Kiejman, Jessim Belfar,

Clément Bigot, Sam Chemoul, Jade Crespy, Fantine Gelu, Ambre

Germain-Cartron, Loan Hermant, Mohammed Louridi, Ilana Micouin-Onnis,

Marie Moly, Chloé Monteiro, Miya Péchillon, Charles Tuyizere

Théâtre Ouvert 159, avenue Gambetta 75020

