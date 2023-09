L’Hectare – Impressions marines à Trôo Troo, 2 février 2024, Troo.

Troo,Loir-et-Cher

Le Quatuor Tadoroff vous propose un voyage musical aux impressions marines en interprétant des oeuvres écrites par deux compositeurs français des 19e/20e siècles, ayant pris le large….

Vendredi 2024-02-02 20:30:00 fin : 2024-02-02 22:00:00. 7 EUR.

Troo 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



The Quatuor Tadoroff takes you on a musical voyage of marine impressions, performing works written by two French composers of the 19th/20th centuries, who took to the sea…

El Quatuor Tadoroff le lleva en un viaje musical de impresiones marinas, interpretando obras escritas por dos compositores franceses de los siglos XIX y XX que se hicieron a la mar…

Das Tadoroff-Quartett lädt Sie zu einer musikalischen Reise mit maritimen Eindrücken ein. Es interpretiert Werke, die von zwei französischen Komponisten des 19. und 20. Jahrhunderts geschrieben wurden, die in See gestochen sind…

Mise à jour le 2023-09-16 par OT de Vendome – Territoires Vendomois