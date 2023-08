Trôo… glo… en fête ! Troo, 16 septembre 2023, Troo.

Troo,Loir-et-Cher

Visitez Trôo et découvrez des habitations troglo et des caves… Ouverture exceptionnelle d’habitations, d’ateliers d’artistes et de caves troglodytiques..

Dimanche 2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

Troo 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Visit Trôo and discover troglodytic houses and cellars… Exceptional opening of houses, artists’ studios and troglodytic cellars.

Visite Trôo y descubra viviendas trogloditas y cuevas… Excepcional apertura de viviendas trogloditas, estudios de artistas y bodegas.

Besuchen Sie Trôo und entdecken Sie Troglo-Behausungen und Höhlen… Außergewöhnliche Öffnung von Wohnhäusern, Künstlerateliers und Troglodytenkellern.

Mise à jour le 2023-08-25 par ADT41