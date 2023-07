Promenade nocturne d’été aux Chandelles à Trôo Troo, 12 août 2023, Troo.

Troo,Loir-et-Cher

Partez à la découverte de la cité troglodytique de Trôo en nocturne !.

Samedi 2023-08-12 21:30:00 fin : 2023-08-12 . 7 EUR.

Troo 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Discover the troglodytic city of Trôo by night!

¡Descubra la troglodita ciudad de Trôo de noche!

Gehen Sie auf eine nächtliche Entdeckungsreise durch die Höhlenstadt Trôo!

Mise à jour le 2023-06-27 par OT de Vendome – Territoires Vendomois