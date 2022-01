Trôo au féminin à Trôo ! Troo Troo Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Trôo au féminin à Trôo ! A l'occasion de la journée internationale de la femme qui est fêtée le 8 mars chaque année, l'association Trôo Tourisme en collaboration avec Michèle Lubineau organise cette manifestation. Elle regroupe une vingtaine de femmes qui possèdent toutes des talents différents : peintre, sculpteur, chanteuse, éducatrice de santé, créatrice de bijoux, relieuse, etc… Elles vous accueilleront sur 7 sites différents pendant ces 2 jours. Durant ce week-end, en l'honneur de la journée internationale de la Femme, le village met à l'honneur des artistes femmes…

