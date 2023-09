Cet évènement est passé BROCANTE D’AUTOMNE ET D’ARTISANAT Tronville-en-Barrois Catégories d’Évènement: Meuse

Tronville-en-Barrois BROCANTE D’AUTOMNE ET D’ARTISANAT Tronville-en-Barrois, 24 septembre 2023, Tronville-en-Barrois. Tronville-en-Barrois,Meuse Brocante, buvette et restauration sur place.

Plus de 200 exposants.. Tout public

Dimanche 2023-09-24 fin : 2023-09-24 . 0 EUR. Tronville-en-Barrois 55310 Meuse Grand Est



Flea market, refreshment bar and on-site catering.

Over 200 exhibitors. Mercadillo, bar y catering in situ.

Más de 200 expositores. Trödelmarkt, Getränke und Essen vor Ort.

Mise à jour le 2023-09-22

