TRONG VOBA – TRONG VOBA DANS ONE MAN TRONG COMEDIE DE LA ROSERAIE Toulouse, vendredi 5 avril 2024.

Après avoir sillonné plusieurs scènes ouvertes, Trong vous propose de le rejoindre afin de découvrir son univers.Trong vous invite dans son univers, dans lequel il vous expliquera ce qu’il ressent, sa vision du monde et ce qu’il prétend savoir.Mélange entre rire et bonne humeur, il vous attend pour partager un bon moment (ou plus) avec lui.

Tarif : 19.00 – 19.00 euros.

Début : 2024-04-05 à 19:00

COMEDIE DE LA ROSERAIE 156 BIS AVENUE DE LAVEUR 31500 Toulouse 31