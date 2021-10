Bordeaux Casino Barrière Bordeaux Bordeaux, Gironde Tronches de vie – Compagnie Théâtre Job Casino Barrière Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Casino Barrière Bordeaux, le samedi 4 décembre à 20:30

Pas avares de répliques cinglantes, les comédiens fougueux enflamment ce kaléidoscope d’images euphorisant et hautement jubilatoire. On y rit… beaucoup Ajoutons à cela un bonus – la compagnie fêtera son cinquantenaire – avec la présence sur scène de quelques anciens (mais avec l’accord de leurs e-pads) dont les têtes dodelinantes n’ont pas encore altéré l’humour et la mémoire. Rappelez-vous de leurs « 40èmes Rugissants » sur cette même scène, les revoici avec les « 50 ème hurlants » !

A partir de 15€

Tout à la fois pathétiques, absurdes, cinglantes, burlesques, drolatiques, mais toujours profondément humaines, ces tronches de vie-là racontent des histoires à tout va, de la Libération à nos jours. Casino Barrière Bordeaux Rue du Cardinal Richaud Bordeaux Le Lac Gironde

2021-12-04T20:30:00 2021-12-04T22:30:00

