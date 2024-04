Trompette et orgue Église Saint-Pierre de Lion-sur-Mer Lion-sur-Mer, dimanche 7 avril 2024.

Trompette et orgue Église Saint-Pierre de Lion-sur-Mer Lion-sur-Mer Calvados

Notre prochain rendez-vous sera grandiose. Cette fois, c’est la grandeur de l’orgue qui sera sublimée par la majesté de la trompette . Depuis toujours, et surtout depuis le XVIII° siècle, la trompette s’est associée à l’orgue dans de nombreuses œuvres originales dont le succès reste toujours vif auprès du public.

Deux instruments dont l’origine s’avèrerait très ancienne. Deux trompettes ont été retrouvées dans le tombeau de Toutankhamon (une en or et une en argent) et, ce serait à Alexandrie que le premier orgue aurait vu le jour au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Il accompagnait les combats des gladiateurs et les fêtes païennes. A cette époque, l’instrument fonctionnait avec de l’eau.

L’orgue , joyaux de l’église de Lion-sur-mer, a été réalisé par le facteur d’orgues Pierre Chéron en 1958, à la demande du curé de l’époque l’Abbé Raphaël Blin L’instrument est de facture classique, il n’a pas de buffet, les tuyaux sont apparents.

Le compositeur et organiste caennais Jean-Luc Fricou, titulaire des orgues de l’église Saint-Jean de Caen et professeur au conservatoire régional de Caen, et Thibaut Blet chef d’orchestres d’harmonie et professeur de trompette dans divers établissements d’enseignement artistique du département du Calvados vont faire résonner pour nous les voûtes de l’église Saint Pierre de Lion sur mer le temps d’un concert où Jean-Sébastien Bach sera encore largement à l’honneur.

A ne pas rater bien sûr! une date à bloquer sur vos agendas!

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 17:00:00

fin : 2024-04-07

Église Saint-Pierre de Lion-sur-Mer Place des Victimes du 2 Juillet 1944

Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie

