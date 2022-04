Trompette et Orgue Eglise Saint Paul Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

L’association ACCRORGUE et la paroisse Saint Jérôme vous invitent aux 6° concert de la saison 2022 en l’église Saint-Paul, 28, avenue de Pessicart 06100 Nice Dimanche 24 Avril à 15h30 Trompette et Orgues Pascal Marsault, Orgues Professeur au CRR de Toulon Organiste à Sanary sur mer et St Ignace à Paris Céline Carrier, Trompette De la musique de la flotte de Toulon 28, avenue de Pessicart 06100 Nice Dimanche 24 Avril à 15h30 Trompette et Orgues Eglise Saint Paul 28 avenue de Pessicart Nice Pessicart Alpes-Maritimes

