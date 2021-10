Versailles Académie des Sciences Morales,des Lettres et des Arts de Versailles Versailles, Yvelines Tromper l’ennemi : l’invention du camouflage moderne en 1914-1918 Académie des Sciences Morales,des Lettres et des Arts de Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

En août 1914, les fantassins français partent au combat dans des tenues voyantes inadaptées à la guerre moderne – pantalon rouge, tunique bleue –, qui en font des cibles très visibles. Contre toute attente, ce sont des artistes, et non des ingénieurs militaires, qui trouvent des solutions et jettent les bases d’une nouvelle arme : le camouflage, fruit d’une étonnante rencontre entre l’histoire de l’art et celle de la tactique. Conférence de Cécile Coutin, Docteur en Histoire de l’art, Conservateur en chef honoraire du Patrimoine, chargée du Musée d’Histoire contemporaine, est membre titulaire de l’Académie de Versailles. Elle est l’auteur d’une thèse de doctorat sur l’œuvre de guerre de Jean-Louis Forain.

