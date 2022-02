Trompe le monde Maison de l’Architecture de Poitiers en Nouvelle-Aquitaine, 4 mars 2022, Poitiers.

Trompe le monde

du vendredi 4 mars au vendredi 13 mai à Maison de l’Architecture de Poitiers en Nouvelle-Aquitaine

Collagiste, manipulateur d’images, artiste attaché à la mise en scène et la narration, Guillaume CHIRON « sort du cadre » et rejoue ses collages dans des dispositifs croisant des techniques diverses, à la fois sculpture, installation, architecture, design… Pour l’exposition Trompe le monde, il investit avec un humour grinçant l’espace de la Maison de l’Architecture et questionne notre rapport aux lieux. En jouant avec les échelles de perception, les composantes urbaines et les espaces naturels, il pose un regard particulièrement critique sur nos cadres de vie, toujours plus modernes, mobiles et rapides. _ Un projet porté par l’association AY128 – Les Usines, en partenariat avec Winterlong Galerie et la Maison de l’Architecture de Poitiers en Nouvelle-Aquitaine, soutenu par le contrat de filière arts plastiques et visuels (Ministère de la Culture, DRAC Nouvelle-Aquitaine, Région Nouvelle-Aquitaine, réseau Astre).

Entrée libre, dans le respect du protocole sanitaire en vigueur

Collagiste, manipulateur d’images, l’artiste Guillaume CHIRON investit avec un humour grinçant l’espace de la MA et pose un regard particulièrement critique sur nos cadres de vie…

Maison de l’Architecture de Poitiers en Nouvelle-Aquitaine 1 rue de la Tranchée 86000 POITIERS Poitiers Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-04T19:00:00 2022-03-04T22:00:00;2022-03-05T14:00:00 2022-03-05T18:00:00;2022-03-06T14:00:00 2022-03-06T18:00:00;2022-03-09T14:00:00 2022-03-09T18:00:00;2022-03-10T14:00:00 2022-03-10T18:00:00;2022-03-11T14:00:00 2022-03-11T18:00:00;2022-03-12T14:00:00 2022-03-12T18:00:00;2022-03-13T14:00:00 2022-03-13T18:00:00;2022-03-16T14:00:00 2022-03-16T18:00:00;2022-03-17T14:00:00 2022-03-17T18:00:00;2022-03-18T14:00:00 2022-03-18T18:00:00;2022-03-19T14:00:00 2022-03-19T18:00:00;2022-03-20T14:00:00 2022-03-20T18:00:00;2022-03-23T14:00:00 2022-03-23T18:00:00;2022-03-24T14:00:00 2022-03-24T18:00:00;2022-03-25T14:00:00 2022-03-25T18:00:00;2022-03-26T14:00:00 2022-03-26T18:00:00;2022-03-27T14:00:00 2022-03-27T18:00:00;2022-03-30T14:00:00 2022-03-30T18:00:00;2022-03-31T14:00:00 2022-03-31T18:00:00;2022-04-01T14:00:00 2022-04-01T18:00:00;2022-04-02T14:00:00 2022-04-02T18:00:00;2022-04-03T14:00:00 2022-04-03T18:00:00;2022-04-06T14:00:00 2022-04-06T18:00:00;2022-04-07T14:00:00 2022-04-07T18:00:00;2022-04-08T14:00:00 2022-04-08T18:00:00;2022-04-09T14:00:00 2022-04-09T18:00:00;2022-04-10T14:00:00 2022-04-10T18:00:00;2022-04-13T14:00:00 2022-04-13T18:00:00;2022-04-14T14:00:00 2022-04-14T18:00:00;2022-04-15T14:00:00 2022-04-15T18:00:00;2022-04-16T14:00:00 2022-04-16T18:00:00;2022-04-17T14:00:00 2022-04-17T18:00:00;2022-04-20T14:00:00 2022-04-20T18:00:00;2022-04-21T14:00:00 2022-04-21T18:00:00;2022-04-22T14:00:00 2022-04-22T18:00:00;2022-04-23T14:00:00 2022-04-23T18:00:00;2022-04-24T14:00:00 2022-04-24T18:00:00;2022-04-27T14:00:00 2022-04-27T18:00:00;2022-04-28T14:00:00 2022-04-28T18:00:00;2022-04-29T14:00:00 2022-04-29T18:00:00;2022-04-30T14:00:00 2022-04-30T18:00:00;2022-05-01T14:00:00 2022-05-01T18:00:00;2022-05-04T14:00:00 2022-05-04T18:00:00;2022-05-05T14:00:00 2022-05-05T18:00:00;2022-05-06T14:00:00 2022-05-06T18:00:00;2022-05-07T14:00:00 2022-05-07T18:00:00;2022-05-08T14:00:00 2022-05-08T18:00:00;2022-05-11T14:00:00 2022-05-11T18:00:00;2022-05-12T14:00:00 2022-05-12T18:00:00;2022-05-13T14:00:00 2022-05-13T18:00:00