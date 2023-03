Chasse à l’œuf Tromarey Tromarey Catégories d’Évènement: Haute-Saône

Haute-Saône Tromarey . EUR 2 Rendez-vous le samedi 1er avril de 14 h 30 à 17 h 30 à la cour de la mairie de Tromarey pour une chasse à l’œuf . Une buvette sera à votre disposition . Un grand jeu sera organisé pour découvrir les anecdotes de nos villages ! Pour les inscriptions , vous pourrez vous s’inscrire sur place , 2€ par famille . Pour plus de renseignements , veuillez contacter : inscriptions@valmarnaysien.com inscriptions@valmarnaysien.com Tromarey

