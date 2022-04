Troll’in game Ronchamp Ronchamp Catégories d’évènement: Haute-Saône

Ronchamp Haute-Saône 3ème édition du Troll in Game à La Filature de Ronchamp

de 10h à 19h – Buvette et petite restauration sur place

Au programme :

jeux en tout genre (jeux de plateau, jeux de construction, jeux XXL…)

Boutique de jeux, bornes arcades, session d’Escape Game sur rendez-vous (5€ par personne).

