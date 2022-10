Troll d’histoire !

2022-11-03 – 2022-11-03 EUR 8 10 Asseyez-vous bien confortablement dans votre siège, les êtres fantastiques du Petit Peuple viennent à votre rencontre.



Deux voyageurs viennent vous saluer ; il remplissent la plus noble des mission pour leurs tribu : partager des histoires. Grâce à votre attention, ces créatures vont protéger leur monde.



Sypha, le troll des terriers, vous apprendra tout sur le petit peuple et Saulmy, venant du bout du bord du monde, vous enchantera par ces mélodies.

Un voyage onirique, drôle et sensible qui ravira grands et petits !



Cie Menest’rolls

De 5 à 11 ans. Spectacle jeune public de la Cie Menest'rolls.

