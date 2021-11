Montpellier Halle Tropisme Hérault, Montpellier TROKIDS | ATELIER KAPLA Halle Tropisme Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

TROKIDS | ATELIER KAPLA Halle Tropisme, 4 décembre 2021, Montpellier. TROKIDS | ATELIER KAPLA

Halle Tropisme, le samedi 4 décembre à 14:30

Les ateliers KAPLA sont de retour ! La Maison de l’architecture Occitanie-méditerranée vous propose des ateliers KAPLA à la Halle Tropisme, animés par un.e architecte ! Plus de 2000 KAPLAS pour refaire le monde ! ? Le seul but de ces ateliers : repousser les limites de la construction et de l’architecture par le jeu coopératif, ludique et pédagogique ! ? A la fin de l’atelier, vous pourrez reprendre des forces avec un petit goûter. ? Rendez-vous en salle A à la Halle Tropisme à Montpellier !

Prix enfant: 5€ petit goûter inclus – Gratuit adulte accompagnateur

Repousse les limites de la construction ! Halle Tropisme 121 rue fontcouverte montpellier Montpellier Croix d’Argent Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T14:30:00 2021-12-04T16:00:00

