En partenariat avec l’Association Pollen.

Le troisième yeux est une exposition réalisée par Jimmy RICHER dans le cadre d’un partenariat entre le Département de Lot-et-Garonne (Médiathèque départementale) et Pollen, avec le soutien de la DRAC Nouvelle Aquitaine et le concours de la DSDEN 47.

– Ce programme est né de la volonté de croiser l’art contemporain et la littérature, l’art contemporain et les bibliothèques et médiathèques.

– Il a été conçu par l’artiste lors d’une résidence spécifique qui a permis d’intégrer les atouts et contraintes de nos outils de lecture publique.

