Nanterre Théâtre Par Le Bas Hauts-de-Seine, Nanterre TROISIEME STAGE D’HUMOUR en chantant Théâtre Par Le Bas Nanterre Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Nanterre

TROISIEME STAGE D’HUMOUR en chantant Théâtre Par Le Bas, 17 août 2021, Nanterre. TROISIEME STAGE D’HUMOUR en chantant

du mardi 17 août au samedi 21 août à Théâtre Par Le Bas

Les jeunes de 13 à 22 ans du quartier du Parc Sud de Nanterre suivent un troisième stage à l’issue duquel ils présenteront un spectacle le 21 a^oût à 16h30.

entrée gratuite sur inscriptions

stage d’humour avec l’humoriste Zak ert le chanteur Wahid Lamamra Théâtre Par Le Bas 17 allée de l’Arlequin Nanterre Quartier du Parc Sud Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-17T15:00:00 2021-08-17T18:00:00;2021-08-18T15:00:00 2021-08-18T18:00:00;2021-08-19T15:00:00 2021-08-19T18:00:00;2021-08-20T15:00:00 2021-08-20T18:00:00;2021-08-21T15:00:00 2021-08-21T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Nanterre Autres Lieu Théâtre Par Le Bas Adresse 17 allée de l'Arlequin Ville Nanterre lieuville Théâtre Par Le Bas Nanterre