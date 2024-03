TROISIEME NUIT CELIBATAIRES LE 13 AVRIL CLEVILLIERS Clévilliers, samedi 13 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-13 20:00

Fin : 2024-04-14 23:00

NJUIT CELIBATAIRES A CLEVILLIERS EN EURE ET LOIR ENTRE CHARTRES ET DRELUX LE 13 AVRIL

SOIREE ANTILLAISE ACCOMPAGNEE DES MUSIQUES DES ANNEES 80 A AUJOURD HUI

ENTREE 17 EUROS AVEC UNE COUPE

PÖSSBILITE DE SE RESTAUER ASSIETTE ANTILLAISE SUR RESERVATION

ANIMEE PAR ANIM PRESTA LAURENT

RESERVATION AU 0680116970

CLEVILLIERS 4,rue de CHALLET Clévilliers 28300 Eure-et-Loir