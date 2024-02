Troisième miNiature • Florencia Demestri & Samuel Lefeuvre Atelier de Paris Paris, samedi 16 mars 2024.

Le samedi 16 mars 2024

de 17h00 à 17h30

de 15h00 à 15h30

.Tout public. A partir de 5 ans. payant

Tarif unique : 10€

Pass PULSE : 2 personnes = 20€, place supplémentaire à 5€

Spectacle présenté dans le cadre du festival PULSE.

À partir de 5 ans.

Suivi d’un bord de plateau.

Florencia Demestri et Samuel Lefeuvre proposent au public une autre manière de regarder et de ressentir, détachée de l’idée de progression comme du besoin d’identification. Proposer non pas un phrasé chorégraphique identifiable, une corporalité spécifique ou définie, mais une succession d’images laissant la place au hasard en travaillant la figure de la paréidolie, ce transformisme spontané du visible qui peut nous faire voir un cheval dans un nuage ou une chaîne de montagnes dans des tâches d’humidité.

Les danseur·ses recomposent un corps sensible, fait d’une surface-miroir qui recouvre chacun·e entièrement. Cette masse se déploie et se contracte dans l’espace, passant par une multitude d’états, laissant parfois se révéler des silhouettes et créant au passage des images fugaces et incertaines.

Dans les mouvements imprimés du dedans à ce monolithe, les corps et la chorégraphie sont bien là mais déviés, déplacés, pour se faire paysage en mouvement… jusqu’au retour, in extremis, des corps identifiables, encore porteurs des traces de ce voyage parmi l’aléatoire des formes.

Atelier de Paris 2 route du Champ de Manoeuvre 75012 Paris

Contact : https://www.atelierdeparis.org/a-l-affiche/demestri-lefeuvre/ https://billetterie-atelierdeparis.mapado.com/event/304027-troisieme-miniature-de-florencia-demestri-et-samuel-lefeuvre

