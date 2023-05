Troisième édition du Festival Gravity à la Fondation GoodPlanet ! Fondation GoodPlanet, 13 mai 2023, Paris.

Du samedi 13 mai 2023 au dimanche 14 mai 2023 :

.Tout public. gratuit

Entrée libre et gratuite / 11h – 19h

GRAVITY, le premier Festival d’arts urbains au service de la planète est de retour les 13-14 mai 2023 pour sa 3e édition à la Fondation GoodPlanet avec l’artiste Jonk et Notorious Brand !

Pendant deux jours, la culture urbaine envahit le Domaine de Longchamp avec une programmation artistique et engagée, avec notamment dix œuvres réalisées en temps réel dans le potager par des street-artistes internationaux afin d’éveiller les consciences sur la gravité de la crise climatique et repenser notre rapport au vivant à travers des œuvres visuelles et sensibles. Avec : SEYB, SIEL, CURTIS HILTON, ALESSANDRO ETSOM, SMOE NOVA, DJOELS, JO DI BONA, GIB LA MANUFACTURE, KOGAONE, ROSALIUSZ.

Au programme du week-end : dix œuvres réalisées par des street-artistes en temps réel dans le potager, une exposition de plus de soixante-dix œuvres street-art dans les espaces du Château, des ateliers (sensibilisation à l’environnement, customisation de baskets…), des rencontres avec les artistes, un stand de street food durable, un marché de vêtements street wear, des DJ sets…

Un cours de danse hip-hop, une battle ainsi qu’un défilé de mode éthique clôtureront le Festival dimanche 14 mai avec également la remise de prix du concours photo Gravity, sur le thème de la beauté de la nature. Les vingt photographies finalistes seront exposées tout au long du week-end, l’occasion également de découvrir la nouvelle programmation « A la rencontre du vivant » de la Fondation GoodPlanet avec deux expositions autour de la biodiversité !

Fondation GoodPlanet 1 carrefour de Longchamp 75016 Paris

FAB COLLAGE / GRAVITY Festival Gravity, édition 2022 à la Fondation GoodPlanet