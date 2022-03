Troisième concert de Carême 2022 à Saint-Pierre de Chaillot. Église Saint-Pierre de Chaillot, 25 mars 2022, Paris.

Programme des concerts liturgiques des vendredis de Carême de 13 heures à 13h30. PROGRAMME COMPLET DU TROISIEME CONCERT LITURGIQUE DE CARÊME. ENSEMBLE MAGNUS LIBER Vendredi 25 mars 2022 à 13 heures, dans la chapelle de la Vierge, 31 avenue Marceau, 75116 Paris Pièces du carême Introït :Reminiscere (Ps. 24, 6. 3. 22 et 1-2 (4ème mode) KyrieCunctipotens genitor (polyphonie 2 voix, école de Compostelle, c. 1125) Graduel :Christus factus es (Phil. 2, 8 V.9) (5ème mode) Passion :extraits (Mt. 26, 57-75) Répons :Tenebrae factae sunt (Mt. 27, 45-46 ; Io. 19, 30 et 34 V. Mt. 27,51) Lamentationsde Jérémie 5, 1-11 Graduel :Collegerunt pontifices et pharisaei (Io. 11, 47. 48. 49. 50. 53) Communion :Videns Dominus (Io. 11, 33. 35. 43. 44. 39) Liberame Domine (cistercien) Pièces pour l’Annonciation Motet :Virginis eximie (polyphonie 3 voix, Manuscrit de Montpellier) Répons :Missus est Gabriel angelus (Lc. 1, 26-27. 30.32) Graduel :Benedicta et venerabilis (polyphonie 3 voix, école Notre Dame XIIè s.) Concert à la corbeille.Venez nombreux et partagez cette information au plus grand nombre de passionnés ! ​Quatrième concert : 1 avril François Couperin – Jehan Alain Pascal Bezard, baryton – Eric Gervais, ténor Olivier Willemin, orgue Cinquième concert : 8 avril Pénitence et imploration du Moyen-Age au XVIIIè Anne-Isabelle de Parcevaux, orgue #musiquesacrée #concertsdecarême #concertsliturgiques #grégorien #carême2022#paroissesaintpierredechaillot #ensemblemagnusliber

