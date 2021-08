Thouars Souvenir d'une plage,Mythologie d'un possible littoral Deux-Sèvres, Thouars Trois voix, un parcours : « souvenir d’une plage » Souvenir d’une plage,Mythologie d’un possible littoral Thouars Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

### « Souvenir d’une plage, mythologie d’un possible littoral », de l’artiste Corène Caubel, est le départ d’un parcours artistique aux bords du Thouet. Cet itinéraire vous livrera ses secrets lors d’une randonnée à plusieurs voix… En partenariat avec le Centre d’art La Chapelle Jeanne d’Arc, Thouars Ville d’art et d’histoire et le service Biodiversité, Eau et Espaces Naturels de la Communauté de Communes du Thouarsais.

Gratuit. Accès libre. Distance : 5km. Durée : 3h. Passe sanitaire demandé.

« Souvenir d'une plage, mythologie d'un possible littoral », de l'artiste Corène Caubel, est le départ d'un parcours artistique aux bords du Thouet. Souvenir d'une plage,Mythologie d'un possible littoral 5 avenue des Martyrs de la Resistance, 79100 Thouars

2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T12:30:00

